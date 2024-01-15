«التنسيقية» تنظم صالونًا حول «100 يوم عدوان على غزة»

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا اليوم الاثنين في السابعة مساءً، حول «100 يوم عدوان على غزة».

ويناقش الصالون الأوضاع الراهنة في غزة، وآخر المستجدات والرؤية العربية والدولية لوقف الحرب ونزيف الدم الفلسطيني، وآلة القتل الصهيونية، بالإضافة إلى تأثير القضية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية على مجريات الحرب في غزة، وآليات مصر للرد على الأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية والتي تلقي اللوم على مصر فيما يتعلق بالمساعدات، وتقييم مخرجات القمم العربية وموقف الخارجية المصرية من الأحداث، والجهود الدولية لوقف الحرب في غزة.

أسباب تجاهل الاحتلال الإسرائيلي لكل المطالب الدولية

ويتناول الصالون مناقشة أسباب تجاهل الاحتلال الإسرائيلي لكل المطالب الدولية لوقف إطلاق النار، واستغلال إسرائيل للفيتو الأمريكي في مجلس الأمن كضوء أخضر في ممارسة جرائمها بغزة.

ويدير الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من؛ السفير حسين هريدي، مدير إدارة إسرائيل في الخارجية المصرية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أحمد الخطيب، رئيس القطاع الثقافي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.