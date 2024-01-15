رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«حياة كريمة»: موجودون في 24 جامعة لتشجيع الطلاب على التطوع

كتب:

يسرا البسيوني
01:19 م | الإثنين 15 يناير 2024
فريق حياة كريمة في جامعة بنها الأهلية

فريق حياة كريمة في جامعة بنها الأهلية

قررت مؤسسة حياة كريمة التواجد في 24 جامعة مصرية، في إطار إيمانها بقدرات وطاقات الشباب.

وأشارت حياة كريمة، في بيان لها، إلى أنّها تعمل على توعية الشباب بأهمية التطوع وخدمة المجتمع. وطالبت طلاب الجامعات، ممن لديهم الرغبة في التطوع، بملء استمارة التطوع الموجودة في كل جامعة، موضحة أسماء الجامعات التي تتواجد بها.

أسماء الجامعات التي تتواجد بها حياة كريمة

1- جامعة برج العرب التكنولوجية.

2- جامعة القاهرة.

3- جامعة بنها.

4- جامعة مايو.

5- جامعة السلام.

6- الجامعة الروسية.

7- جامعة أسيوط.

8- جامعة حلوان.

9- جامعة الوادى الجديد.

10- جامعة الأقصر.

11- جامعة الزقازيق.

12- جامعة المنصورة.

13- جامعة عين شمس.

14- جامعة بنى سويف.

15- جامعة أسوان.

16- جامعة جنوب الوادي.

17- جامعة المنيا.

18- جامعة المنوفية.

19- جامعة التكنولوجية ببنى سويف.

20- جامعة بنها الأهلية.

21- جامعة الدلتا.

22- الكليات الأدبية والعلمية بجامعة طنطا.

23- جامعة سوهاج.

24- جامعة كفر الشيخ.

اقرأ المزيد:

الكشف على 1302 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

محافظ الأقصر يتابع نسب تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة

«حياة كريمة».. طفرة تنموية في 116 قرية و380 تابعا بـ26.8 مليار جنيه

نتائج مباريات دوري «حياة كريمة» بين فرق سيدي سالم بكفر الشيخ
بقلم يسرا البسيوني