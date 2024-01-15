«حياة كريمة»: موجودون في 24 جامعة لتشجيع الطلاب على التطوع

قررت مؤسسة حياة كريمة التواجد في 24 جامعة مصرية، في إطار إيمانها بقدرات وطاقات الشباب.

وأشارت حياة كريمة، في بيان لها، إلى أنّها تعمل على توعية الشباب بأهمية التطوع وخدمة المجتمع. وطالبت طلاب الجامعات، ممن لديهم الرغبة في التطوع، بملء استمارة التطوع الموجودة في كل جامعة، موضحة أسماء الجامعات التي تتواجد بها.

أسماء الجامعات التي تتواجد بها حياة كريمة

1- جامعة برج العرب التكنولوجية.

2- جامعة القاهرة.

3- جامعة بنها.

4- جامعة مايو.

5- جامعة السلام.

6- الجامعة الروسية.

7- جامعة أسيوط.

8- جامعة حلوان.

9- جامعة الوادى الجديد.

10- جامعة الأقصر.

11- جامعة الزقازيق.

12- جامعة المنصورة.

13- جامعة عين شمس.

14- جامعة بنى سويف.

15- جامعة أسوان.

16- جامعة جنوب الوادي.

17- جامعة المنيا.

18- جامعة المنوفية.

19- جامعة التكنولوجية ببنى سويف.

20- جامعة بنها الأهلية.

21- جامعة الدلتا.

22- الكليات الأدبية والعلمية بجامعة طنطا.

23- جامعة سوهاج.

24- جامعة كفر الشيخ.