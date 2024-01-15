الكشف على 1302 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين، عن تنفيذ قافلة طبية بقرية سالم البحيري بمركز الفشن جنوب المحافظة، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1302 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

ونظمت القافلة الطبية، ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 98 مواطنا، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما جرى عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

فحص المواطنين في 7 تخصصات طبية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية بقرية سالم البحيري التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، فحص المرضى في 7 تخصصات وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان.

استصدار 8 قرارات علاج على نفقة الدولة

كما تضمنت القافلة إجراء 60 تحليلاً بمعمل الدم، و41 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 9 حالات أشعة، و2 أشعة اسنان، واستصدار 8 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 122 حالة.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جهته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.