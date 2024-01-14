«حياة كريمة».. طفرة تنموية في 116 قرية و380 تابعا بـ26.8 مليار جنيه

يشهد عام 2024 دخول قرى جديدة فى محافظة أسوان ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التى تستهدف فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو، وكوم أمبو، ونصر النوبة، ودراو.

وتشمل المبادرة 39 وحدة محلية قروية رئيسية و116 قرية تابعة و380 نجعاً وكفراً وعزبة، وتتضمّن تنفيذ 1231 مشروعاً بتكلفة 26.8 مليار جنيه فى مختلف القطاعات الخدمية، وتم الانتهاء من 612 مشروعاً بتكلفة 3٫5 مليار جنيه، فيما يجرى العمل بـ619 مشروعاً آخر بتكلفة مالية تصل إلى 23.2 مليار جنيه، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية.

ووفقاً لبيانات المحافظة فمن بين المشروعات المستهدَفة ضمن «حياة كريمة»، إنشاء 62 مجمعاً خدمياً وزراعياً، و75 كوبرى، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعى، و63 مشروعاً لسكن كريم. وتم الانتهاء من تنفيذ 1165 مشروعاً حتى الآن، وتم تشغيلها تدريجياً لتقديم الخدمات.

وتشهد محافظة أسوان تطوراً كبيراً فى المنشآت الرياضية، حيث يتم إنشاء وتطوير الملاعب الرياضية لتعزيز الأنشطة الترفيهية والرياضية فى مختلف مراكز المحافظة وجعلها مغرية للشباب.

وتتم أعمال التطوير والتحديث فى قطاع المنشآت الرياضية، حيث يشهد الكثير من المنشآت الشبابية والرياضية فى قرى «حياة كريمة» بأسوان تطوراً كبيراً فى أعمال التطوير ورفع الكفاءة والإنشاءات الجديدة لمراكز الشباب والملاعب الرياضية المشمولة بالمبادرة فى المرحلة الأولى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، ويستمر التركيز على تطوير البنية التحتية فى محافظة أسوان، لا سيما فى ما يتعلق بالمشروعات السياحية. وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز القدرة التنافسية لأسوان كوجهة سياحية رئيسية.

وجاء قطاع الصحة ضمن أولويات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وعملت عليه من زوايا مختلفة، وخلال الفترة الأخيرة، تمكنت المبادرة من إنشاء 32 نقطة إسعاف.

«مصطفى»: جولات ميدانية لمراقبة معدلات التنفيذ وحل المشكلات

وأكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة «حياة كريمة فى أسوان»، أنه يتم إجراء جولات ميدانية مستمرة لمراقبة معدلات التنفيذ والتعامل مع أى مشكلات أو عوائق تواجه تنفيذ المشروعات وضمان تلبية احتياجات السكان فى القرى والمناطق المستهدَفة.

وأضاف «مصطفى» لـ«الوطن»: «هناك 32 مشروعاً تابعاً لمبادرة «حياة كريمة» داخل قرية الكفور بمركز كوم أمبو، ويصل إجمالى سكانها إلى 55 ألف نسمة، حيث تم إنشاء مجمع الخدمات الحكومية الذى تم الانتهاء منه بنسبة 100%، وإحلال وتجديد مركز شباب الكفور، الذى تم الانتهاء منه بنسبة 95%، وأيضاً متابعة مشروعات إنشاء المجمع الزراعى وتمديد خطوط وكابلات الكهرباء لخدمة محطة رفع الرغامة شرقاً، بنسبة 80%، ومشروع إنشاء محطة رفع الكفور بنسبة 70%».

وأكد أنه تم إعداد تقرير مفصّل يشمل نِسب التنفيذ فى جميع المشروعات، إضافة إلى تسجيل المشكلات والمطالب التى تم رصدها، وسيتم عرض التقرير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استكمال وإنجاز المشروعات فى الوقت المحدّد، وتشمل المبادرة قرية الكفور بمركز كوم أمبو، فى إطار التنمية الشاملة للريف المصرى، ويضم المركز 32 تابعاً، ويبلغ إجمالى عدد السكان فيه 55 ألف نسمة.

«عبدالقادر»: تحسين الفرص الاقتصادية

وقال محمد عبدالقادر من أبناء محافظة أسوان، إن «حياة كريمة» استطاعت الوصول إلى 5 مراكز فى أسوان عانت معاناة شديدة من الإهمال وعدم توافر الخدمات الأساسية وأبسطها مياه الشرب والوحدات الصحية والمجمعات الزراعية والخدمية، وهى المعاناة التى كانت تجبر المواطن على قطع مسافات طويلة من أجل الحصول على الخدمة المطلوبة. وأضاف: «الدولة تسعى لتنمية شاملة ومستدامة فى مختلف القطاعات بأسوان، بما فى ذلك السياحة والبنية التحتية والطاقة المتجدّدة، وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز حياة السكان وتحسين الفرص الاقتصادية والمعيشية فى المنطقة».

«خليل»: القرى تحوّلت إلى مراكز خدمية

وأكد أسامة خليل، من أبناء المحافظة، أن «حياة كريمة» أحدثت طفرة خدمية حولت القرى إلى مراكز خدمية، وحقّقت معيشة آدمية لائقة بأهالى القرى الأشد احتياجاً فى أسوان، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير ميناء أسوان النيلى، لتعزيز النقل البحرى وتحسين خدمات الركاب والسياح.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية والمعنية فى أسوان تعمل على توفير جميع عوامل الأمن والسلامة للزائرين للهيئات الشبابية والرياضية، والعمل على إشهار المراكز الشبابية الجديدة فى «حياة كريمة»، ومتابعة جميع المراسلات الصادرة من المديرية للجهات الأخرى.