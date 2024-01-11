ترامب: أمريكا ستغرق في الفوضى لو استبعدت من الانتخابات الرئاسية

قال الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، إنه يتقدم بشكل كبير على المنافسين الآخرين مع مهاجمته الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، مشيرًا إلى أن أمريكا تعيش حالة من الفوضى في عهد الديمقراطيين.

رفض العنف السياسي في أمريكا

وأضاف «ترامب»، بحسب فضائية «العربية الإخبارية»، أنه يتفوق على بايدن في كل مؤشرات استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة، لافتًا إلى أن العنف السياسي غير مقبول أبدا في الولايات المتحدة، متهما وسائل الإعلام بأنها تقتطع تصريحاته ولا تنقلها بدقة، مشددًا: «لم أقل إنني ديكتاتورا».

كما حذر الرئيس الأمريكي السابق من «اندلاع الفوضى» إذا جرى استبعاده من الانتخابات.