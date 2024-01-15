الأفلام المصرية تحقق مليونا و845 ألف جنيه في شباك التذاكر خلال 24 ساعة

تواصل أفلام موسم شتاء 2024 رحلتها في حصد الإيرادات في شباك التذاكر، وحققت الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض السينمائي إيرادات بلغت مليون و845 ألف جنيه، وذلك عن أمس الأحد وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يحافظ فيلم «الحريفة»على تصدر قائمة إيرادات الأفلام المصرية، حيث نجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 621 ألف جنيه، ويليه في المركز الثاني فيلم «الإسكندراني» بطولة أحمد العوضي في بطولته السينمائية الأولى، محققا 548 ألف جنيه، أما في المركز الثالث جاء فيلم «أبو نسب» بـ 422 ألف جنيه.

«ليه تعيشها لوحدك» يتذيل قائمة الإيرادات.. ويحقق 8 آلاف جنيه

يتواجد فيلم «شماريخ» الذي يجمع في بطولته أمينة خليل وآسر ياسين في المركز الرابع بقائمة الإيرادات، محققا 102 ألف جنيه، يليه فيلم «أنا وابن خالتي» بـ 58 ألف جنيه، بينما لم تتجاوز إيرادات فيلم «ليه تعيشها لوحدك» بطولة شريف منير وخالد الصاوي الذي جاء في المركز الأخير مبلغ الـ 8 آلاف جنيه.