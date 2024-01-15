فيلم «الإسكندراني» في المركز الثاني لإيرادات اليوم الواحد بـ548 ألف جنيه

نجاح كبير حققه الفنان أحمد العوضي بفيلم «الإسكندراني» بالتعاون مع الفنانة زينة، إذ أنَّه احتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة في دور السينما حالياً.

إيرادات فيلم «الاسكندراني»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» إنَّ فيلم «الإسكندراني» جاء في المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة بدور العرض وحقق 548 ألف جنيه أمس، ولازال يتصدر المشهد ويحقق إيرادات مرتفعة وينافس بقوة بين الأعمال الأخرى.

أبطال فيلم «الإسكندراني»

المخرج خالد يوسف يجمع بين عدد من النجوم في فيلم «الإسكندراني» منهم الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم بيومي فؤاد، وحسين فهمي، وعصام السقا، وصلاح عبدالله... وغيرهم، والفيلم من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

قصة فيلم «الاسكندراني»

وجسّد الفنان أحمد العوضي شخصية «بكر الإسكندراني» الذي يدخل في صراعات عديدة، كما يبدو أنَّه ستجمعه علاقة عاطفية مع زينة، إذ تدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.