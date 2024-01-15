الفنان محمد سلام يتعاقد على عمل إذاعي جديد في موسم الدراما الرمضانية

تعاقد الفنان محمد سلام على مسلسل إذاعي خلال موسم الدراما الرمضانية 2024، عبر إذاعة «إنرجي»، سيناريو وحوار أحمد محارب دوجلاس ومحمد محارب، وإخراج زهرة رامي، وجاء ذلك بحضور الإذاعية عايدة سعودي رئيس الإذاعة.

ويتواجد الفنان محمد سلام في موسم الدراما الرمضانية 2024 من خلال مشاركته في الجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوي» إذ يواصل تقديم شخصية «هجرس» التي قدمها على مدار الأعوام الماضية.

ويجمع المسلسل في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم: أحمد مكي، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، مصطفى غريب، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد الجندي.

أبرز وجوه الدراما الرمضانية

ويعتبر محمد سلام من الأسماء التي ارتبط بها الجمهور على الشاشة خلال موسم الدراما الرمضانية، إذ يعتبر من الوجوه المميزة التي ينتظرها الجمهور وذلك منذ ظهوره في الجزء الأول من مسلسل «الكبير أوي» عام 2010، بجانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا وقت عرضها منها «شربات لوز»، «نيران صديقة»، «نكدب لو قلنا مابنحبش»، «لهفة»، «في ال لا لا لاند»، بالإضافة إلى «جت سليمة» في موسم الدراما الرمضانية 2023.