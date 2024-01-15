نجل عبدالناصر وأمير عيد في «سولد أوت كامل العدد» الخميس المقبل

يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج «سولد أوت كامل العدد»، الخميس المقبل، على قناة CBC بمناسبة ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبدالناصر.

حلقة جديدة ببرنامج «سولد أوت كامل العدد»

يستضيف الإعلامي محمود سعد خلال الحلقة المهندس عبدالحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس عبدالناصر، حيث يقدم جولة خاصة في منزل الأسرة في منشية البكري، ويتحدث لأول مرة عن أهم ذكرياتهم في المنزل الذي شهد جزءًا مهمًا من تاريخ مصر الحديث.

في حلقة الجمعة من البرنامج، يحل أمير عيد ضيفًا على محمود سعد، ويقدم حفلًا مختلفًا على مسرح الفلكي على طريقة «الأكوستيك» التي تعد توزيعًا جديدًا لأشهر أغانيه التي ارتبط بها الشباب في الفترة الأخيرة.

موعد عرض برنامج «سولد أوت كامل العدد»

برنامج «سولد أوت كامل العدد» يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.