سوسن بدر تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «حدوتة منسية»

تواصل الفنانة سوسن بدر تصوير مشاهدها، ضمن أحداث مسلسل «حدوتة منسية»، والمقرر عرضه في الموسم الدرامي الشتوي خلال يناير الجاري.

تفاصيل مشاركة سوسن بدر في مسلسل «حدوتة منسية»

وأوضحت «بدر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تجسد شخصية أم ولديها 4 أبناء خلال الأحداث، ولكن لديها مفاجآت متتالية تكشف عنها الحلقات، مشيرة إلى أنها تتناول العديد من القضايا خلال الأحداث من بينها التضحية التي تقدمها لأبنائها ومدى انعكاسها عليهم بالسلب، موضحة أنها قدمت شخصية الأم بأكثر من عمل فني ولكنها في مسلسل «حدوتة منسية» بتفاصيل جديدة عليها لأول مرة.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث مسلسل «حدوتة منسية»، في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حول العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الإخوة وما ينتج عنها من تحديد مصير كل شخصية، وكيفية تعامل الأم مع تلك المشكلات، التي تمتلك أحد المصانع ولكنها تجد نفسها في مواجهة حتمية مع تلك الصراعات.

المسلسل من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري، هشام إسماعيل، نانسى صلاح، ريم سامي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين فى أول تجاربه الإخراجية.