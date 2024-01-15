اليوم.. آخر موعد للتقديم في شقق «سكن لكل المصريين 3»

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقديم ضمن إعلان التحويل الخاص بالطرح الأول لـ«سكن لكل المصريين 3»، بنظام التمويل العقاري، اليوم الاثنين، وذلك استجابة لطلبات المواطنين بعد تزايد الإقبال مؤخرًا عليها للحجز بها.

وأوضح الوزير أن هذا الإعلان مخصص للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول لإعلان سكن لكل المصريين، والذين تنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان بمشروع الإسكان الإجتماعى.

عدد المتقدمين للحجز

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات حجز بلغ نحو 61 ألفا و504 مواطنون، سدد 52 ألفا و538 قيمة مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيها.

وأوضحت خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لن يعتد بأي طلب تحويل ما لم يسدد صاحبه مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده في أقرب مكتب بريد مميكن له، وفقًا لما تنص عليه كراسة الشروط، والتي يمكن للمواطنين الإطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق Cservices.shmff.gov.eg.

ويتضمن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الإجتماعي بمشروع سكن لكل المصريين وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عاما، حيث تم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرا.