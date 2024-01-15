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مسؤولو «الإسكان» يتفقدون مشروعات «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
11:02 ص | الإثنين 15 يناير 2024
قيادات الاسكان يتفقدون مشروعات المرافق بمدينة أكتوبر الجديدة

قيادات الاسكان يتفقدون مشروعات المرافق بمدينة أكتوبر الجديدة

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسؤولو الهيئة، المشروعات الجارية بقطاع الإسكان والمرافق بمدينة أكتوبر الجديدة، بحضور المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، ومسؤولي جهاز المدينة، والجهات المشرفة على المشروعات، بهدف المتابعة المستمرة للمشروعات القومية من قبل قيادات وزارة الإسكان، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في هذا الشأن.

بدأت زيارة مسؤولي الإسكان بتفقد المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث تم البدء في تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة، ومشروع محطة رافع المياه والتغذية للمنطقة الصناعية، ومنطقة مشروعات الإسكان بغرب المطار.

وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، ومرافقوه، مبنى الجهاز الجاري تنفيذه بنسب إنجاز بلغت 90%، ليكون مقرا خدميا يليق بالمدينة الجديدة، حيث أشاد بالجهود المبذولة وحجم المشروعات الجارية بالمدينة الجديدة، والتي تجاوزت مساحتها 100 ألف فدان، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع.

وأكد ممدوح ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية في تنفيذ المشروعات، والالتزام بالخطة الزمنية المكثفة لإنهاء الأعمال حتى يتسنى تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المخصص لهم الوحدات.

وتضمنت الزيارة، متابعة الموقف التنفيذي لترفيق قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية، والمنطقة اللوجيستية، وخطط الجهاز المستقبلية في تنفيذ المشروعات.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.