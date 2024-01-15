وزير الإسكان يوجه برفع كفاءة منظومة المياه والصرف الصحي بمدينة السادات

أجرى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة تفقدية لمدينة السادات لمتابعة سير العمل بمشروعات الطرق والمرافق ورفع الكفاءة والتطوير الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأكّد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للمشروعات، ومراعاة الجودة والكفاءة في التنفيذ، والمتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بما يضمن تحقيق الهدف منها.

وزير الإسكان يستمع لشرح حول المشروعات الجاري تنفيذها

وخلال الزيارة، استمع وزير الإسكان إلى شرح من المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، حول المشروعات الجاري تنفيذها، والتي شملت تنفيذ المرحلة الثانية «طبقة أساس وطبقة رابطة وبلدورات» للطرق حول مصنعي قها وادفينا، والربط مع الطرق والمحاور المجاورة بقيمة 30 مليون جنيه.

كما تفقد وزير الإسكان، مشروع الازدواج لخط المياه قطر 1000 مم بطول 19 كيلومترا، الواصل من مآخذ المياه العكرة على الرياح الناصري، حتى محطة المياه السطحية بقيمة إجمالية 108 ملايين جنيه، والخطوط الهوائية الرابطة بين محطة كهرباء الامتداد السكنى ومحطة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بتلك المشروعات، وسرعة الانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني، ومراعاة الشروط والمواصفات الفنية لكل عملية.

كما وجه وزير الإسكان برفع كفاءة منظومة المياه والصرف الصحي بالمدينة، من خلال رفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وذلك لضمان توفير الخدمات للمواطنين بالمدينة.

وأكّد وزير الإسكان على استمرار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السادات، للتأكد من سير العمل بها وفقاً للخطط الموضوعة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.