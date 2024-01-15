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تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-1-2024.. «اعرف وصل كام»

كتب:

مارينا رؤوف
01:12 م | الإثنين 15 يناير 2024
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-1-2024 للمرة الأولى، لتستمر التراجعات في السوق المحلية والصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، والشعبة العامة للذهب.

وجاء جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا، منخفضا بقيمة 20 جنيها خلال تعاملات الظهيرة، إذ وصل سعره إلى 3280 جنيهًا بدلا من 3300 جنيه؛ ليصل إجمالي الانخفاضات اليوم إلى 20 جنيهًا، وفق بيان الشعبة العامة للذهب.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 3748 جنيهًا للجرام من عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يُستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 الذي سجل 2811 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 26 ألفًا و240 جنيهًا.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.