تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-1-2024.. «اعرف وصل كام»

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-1-2024 للمرة الأولى، لتستمر التراجعات في السوق المحلية والصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، والشعبة العامة للذهب.

وجاء جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا، منخفضا بقيمة 20 جنيها خلال تعاملات الظهيرة، إذ وصل سعره إلى 3280 جنيهًا بدلا من 3300 جنيه؛ ليصل إجمالي الانخفاضات اليوم إلى 20 جنيهًا، وفق بيان الشعبة العامة للذهب.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 3748 جنيهًا للجرام من عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يُستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 الذي سجل 2811 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 26 ألفًا و240 جنيهًا.