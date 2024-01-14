تراجع أسعار الذهب المحلية في منتصف التعاملات.. اعرف عيار 21 بكام

سجلت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد داخل كافة محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية، تراجعًا ملحوظًا وصلت قيمته إلى 5 جنيهات، وذلك بعد أن شهدت الأسعار في بداية التعاملات الصباحية استقرارًا ملحوظًا وذلك بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعًا، في حين أن محلات الصاغة تشهد إقبالًا من جانب المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارهما أفضل استثمار في الوقت الراهن وذلك وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 3270 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية 3737 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف التعاملات إلى 2802 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

- أما سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل داخل محلات الصاغة 2186 جنيها.

- فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1874 جينها للشراء.

- وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب في منتصف التعاملات تسجل 116 ألفا و581 جنيها.

- وعن سعر جنيه الذهب اليوم الأحد يبلغ 26 ألفا و160 جنيها.