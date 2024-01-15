توقعات بانخفاص أسعار الذهب في مصر.. و«الشعبة» تكشف الأسباب

قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب، إن الاتجاه في الفترة الأخيرة لشراء الذهب، باعتباره المخزن الأول للقيمة علي مر العصور في العالم، والملاذ الآمن أوقات الحروب و الأزمات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تعدد استخدمات الذهب وعلى رأسها الحفاظ على المدخرات ومواجهة التضخم.

أسباب الإقبال على شراء الذهب عالميا

وأكد نائب رئيس شعبة الذهب، أن تسعير الذهب في مصر يتركز علي عوامل محددة، أهمها ارتباط سعر أوقية الذهب بالدولار في السوق العالمي، وتأثير سعر الدولار بالجنية المصري حتي يتم حساب ثمن أوقية الذهب بالجنية المصري وفقاً للسعر العالمي، بالإضافة إلي آليات العرض والطلب بالسوق المحلي، وإمكانية تعويض الكميات المباعة والمطلوبة في السوق المحلي من الأسواق العالمية.

وأرجع المنيب السبب في تذبذب أسعار الذهب خلال الـ22 شهرا الماضية إلى أسباب وركائز أساسية، جزء منها عالمي وآخر محلي، إضافة إلي الحروب والأزمات، وهي مسببات رئيسة للاضطرابات في أسعار الذهب عالميا، في مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

توقعات بانخفاض أسعار الذهب

وأوضح المنيب، أن تلك العوامل دفعت لزيادة الإقبال علي الذهب في الفترة الأخيرة، مضيفاً «كل الشواهد تشير إلى قرب انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية لصالح روسيا، لأسباب تتعلق باستنفاذ أوكرانيا للكثير من قدراتها القتالية نتيجة ضعف المساندة ونقص الإمدادات الغربية لها، وهو أمر سيكون له تأثير كبير عودة حركة التجارة العالمية واستقرارها، وسيقابل حينها بانخفاض أسعار الذهب عالميا، وبالتالي الانخفاض في مصر» .