انخفاض جديد في أسعار الذهب مع التعاملات المسائية اليوم.. اعرف عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب استقراراً ملحوظاً مع بداية التداولات المسائية لليوم الأحد، في محلات الصاغة والأسواق المصرية، خاصةً عيار 21، الأكثر مبيعاً في مصر، حيث سجل سعر الجرام 3275 جنيهاً، وهو نفس السعر المسجل في التعاملات الصباحية، والذي ينخفض عن السعر في نفس التوقيت أمس السبت، بمقدار 25 جنيهاً، حيث أغلق على مستوى 3300 جنيه للجرام.

أسعار الذهب في مصر

خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأحد، مع بدايات الفترة المسائية في التعاملات بمحال الصاغة والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً، في بدايات التعاملات المسائية اليوم 3275 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24

خسر سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 63 جنيهاً من قيمته، حيث سجل سعر الجرام في نفس التوقيت بالأمس، 3806 جنيهات، في حين سجل حالياً في سوق الصاغة، 3743 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، مستوى 2807 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة، 2183 جنيهاً، بانخفاض 17 جنيهاً عن سعر أمس.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل جرام الذهب عيار 12 في بداية التعاملات المسائية اليوم الأحد، بمحلات الصاغة والمجوهرات، 1871 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب

كما انخفض سعر الجنيه الذهب مع بداية التعاملات المسائية اليوم الأحد، بمقدار 200 جنيه من سعره، حيث سجل حالياً في التداول 26 ألفًا و200 جنيه.