استقرار أسعار الذهب في سوق الصاغة.. اعرف عيار 21 بكام

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا الآن في محال الصاغة والأسواق المصرية، خاصةً عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر، إذ سجل سعر الجرام 3280 جنيها، بحسب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب في مصر

خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأحد، قبيل نهايات الفترة المسائية بالتعاملات بمحال الصاغة والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا قبيل نهاية التعاملات المسائية اليوم 3280 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 3749 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، مستوى 2811 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة 2187 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل جرام الذهب عيار 12 في نهاية التعاملات المسائية اليوم الأحد، بمحلات الصاغة والمجوهرات، 1874 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب مع نهاية التعاملات 26240 جنيها.