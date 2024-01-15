ناقد فني: السينما المصرية لا تزال قادرة على تحقيق إيرادات

قال الناقد الفني عماد يسري، إنّ السينما المصرية تشهد انتعاشًا كبيرًا في الفترة الحالية، من خلال إنتاج العديد من الأفلام المميزة، وتنوع المحتوى المقدم، موضحًا أنّ هذه الكثافة الإنتاجية كانت غائبة عن السينمات المصرية في السنوات الأخيرة، حيث كان الإنتاج يقتصر على عدد محدود من الأفلام، والتي كانت غالبًا ما تعتمد على نجوم الشباك.

السينما المصرية لا تزال قادرة على تحقيق إيرادات

وأضاف الناقد الفني، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أنّه خلال عام 2023، أظهرت السينما المصرية أنّها لا تزال قادرة على تحقيق إيرادات قوية، خاصة في الدول العربية ودول الخليج.

وأشار الناقد الفني إلى أن الفترة الأخيرة قد ظهر فيها العديد من الأفلام القوية خاصة في قوة الكتابة، والتي حققت نجاحًا على الرغم من غياب مشاركة «نجوم الشباك» بها.

الفترة الحالية تشهد إقبالًا كبيرًا على عدد من الأفلام

وأوضح الناقد الفني أنّ الفترة الحالية تشهد إقبالًا كبيرًا على عدد من الأفلام، ابرزها فيلم أبو نسب لمحمد إمام وماجد الكدواني، وفيلم الإسكندراني لأحمد العوضي، بالإضافة إلى فيلم الحريفة الذي حقق نجاحًا غير متوقع.

التنوع بالأفلام يعكس صحة وقوة السينما المصرية

وأشاد يسري بتنوع المحتوى المقدم في السينما المصرية، خلال الفترة الحالية، حيث يشمل الأفلام الاجتماعية والكوميدية والرومانسية والإثارة، معتبرًا أنّ هذا التنوع يعكس صحة وقوة السينما المصرية، وقدرتها على الاستمرار في تقديم محتوى متميز يخاطب جميع الأذواق.