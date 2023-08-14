إيرادات السينما المصرية في 24 ساعة.. 8 أفلام تحقق 1.9 مليون جنيه فقط

تراجعت إيرادات الأفلام المصرية المعروضة حاليا في دور العرض السينمائي عن أمس، بنسبة كبيرة مقارنة بالأيام الماضية، حيث لم تحقق الأفلام الـ8 المعروضة في السينمات سوى 1.9 مليون جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحافظ فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، على صدارة قائمة الإيرادات، لكنه حقق الرقم الأقل منذ طرحه في السينمات في أول أغسطس الجاري، وهو 556 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم «ع الزيرو» بإيرادات 494 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «بيت الروبي» الذي جاء في المركز الثالث إيرادات بلغت 437 ألف جنيه.

نجح فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي في الوصول إلى المركز الرابع محققا إيرادات بلغت 173 ألف جنيه، يليه فيلم البطة الصفرا الذي لم يحقق في يومه الخامس بالسينمات سوى 139 ألف جنيه، أما «البعبع» بطولة أمير كرارة فحقق 107 آلاف جنيه.

تراجعت إيرادات فيلم «تاج» بطولة تامر حسني بصورة كبيرة، حيث لم يسجل في إيرادات أمس سوى 60 ألف جنيه، بينما تذيّل فيلم «مطرح مطروح» قائمة الإيرادات بـ998 جنيها.