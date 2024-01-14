أفلام السينما المصرية تحقق 2.6 مليون جنيه خلال 24 ساعة.. «الحريفة» في الصدارة

حققت الأفلام المصرية المعروضة في السينمات إيرادات بلغت مليوني و609 آلاف جنيه، أمس السبت، في دور العرض السينمائي، وذلك حسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي.

وتصدر فيلم «الحريفة» قائمة الإيرادات لليوم الثالث على التوالي محققا 988 ألف جنيه، بينما يليه في المركز الثاني فيلم «الإسكندراني» بـ647 ألف جنيه، وفي المركز الثالث فيلم «أبو نسب» بـ594 ألف جنيه.

فيلم «ليه تعيشها لوحدك» يتذيل قائمة الإيرادات

واحتل فيلم «شماريخ» المركز الرابع محققا 153 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «أنا وابن خالتي» إيرادات بلغت 96 ألف جنيه، وتذيل قائمة الإيرادات فيلم «ليه تعيشها لوحدك» بـ9 آلاف جنيه.