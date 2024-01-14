وزير الإسكان يشكر الشركة الصينية على جهودها في العاصمة الإدارية

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وجود طفرة عقارية وصلت إليها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متابعا: «اليوم نحن بصدد افتتاح 3 أبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كنا معا في أكتوبر 2018 لوضع حجر أساس لعدد من الأبراج، وهذا العام سنعلن افتتاح عشرات المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة والعاصمة التاريخية بالقاهرة».

وأضاف الجزار، خلال كلمته في احتفالية تسليم أول 3 أبراج في منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّ الفترة المقبلة ستشهد مرحلة جني الثمار، موجّها الشكر إلى الشركة الصينية على ما بذلته من جهود في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، حيث يعد المشروع علامة مميزة للشراكة بين مصر والصين وشارك في إنشائه خيرة مهندسي البلدين.

وقال المهندس لي يونج منج نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية: «نرحب بكم ويشرفنا أن نشهد هذه اللحظة التاريخية، وهو حدث مهم كنا نتطلع للمشاركة فيه، حيث بدأنا العمل في مايو 2015 وعملنا فيه معا ليخرج إلى النور تحفه معمارية، ونموذج ورمز للتعاون المصري الصيني، ونأمل أن تتحول علاقتنا قريبا إلى علاقات استراتيجية، وأتمنى أن تستمر علاقتنا معا في تقدم وازدهار».

من جانبه، قال المهندس أحمد البنا استشاري مشروع منطقة الأبراج الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة: «نشهد اليوم افتتاح أول 3 أبراج إدارية من أصل 10 نشرف على إنشائها، ونفتخر أن نقدم للدولة المصرية هذا المشروع بالتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد»، مؤكدا أنّ المشروع يحقق رؤية مصر المستقبلية، وفخورين بالمشاركة في تنفيذه بالتعاون مع الشركة الصينية سي سي.