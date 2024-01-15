ليست دلال عبد العزيز.. تعرف على تفاصيل زيجة سمير غانم الأولى

حالة حب فريدة لن تتكرر جمعت الزوجين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، والتي كانت تتفاخر في كل لقاء تليفزيوني لها أنها كانت تطارد النجم الكبير في كل مكان بسبب حبها له، بالرغم من فارق العمر بينهما حتى نجحت في الزواج منه، حتى في الوفاة لم تستطع «دلال» الابتعاد عن «سمير» لتفيض روحها إلى بارئها بعد أشهر قليلة من رحيله بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا، وفي ذكرى ميلاد سمير غانم الـ 87، تكشف «الوطن» في تقريرها قصة زواجه الأول قبل زواجه من دلال عبد العزيز.

«كانت بنت صومالية جميلة وكويسة جدا» هكذا وصف الفنان الراحل سمير غانم زوجته الأولى التي تزوجها بها «أيام طيش الشباب» على حد تعبيره، حيث كان في ذلك الوقت ما زال عضوا في فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» مع الراحلين الضيف أحمد وجورج سيدهم، ولكن لم تستمر الزيجة أكثر من عام واحد.

سمير غانم يكشف تفاصيل زيجته الأولى: «أيام طيش الشباب»

وروى سمير غانم من لقاء مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي قصة الزواج الأولى، قائلا إن تلك الفتاة كانت معجبة به وكانت تحرص على التواجد الدائم في كل الحفلات التي يقدمها، وشجعه وقتها الضيف أحمد على الزواج منها، وكانت والدته أيضا تحبها جدا ولكن الأمر لم يكن كافي لاستمرار الزيجة التي انتهت بسبب اختلاف الطباع بينهما، مكتفي بتعليق: «مكنش في نصيب».

وقال سمير غانم خلال اللقاء إن تلك السيدة تزوجت بعد ذلك، ورزقت بأطفال وأحفاد بعد ذلك، وبالرغم أنه لم يلتقها مرة أخرى منذ طلاقهما إلا أنها تجمعها علاقة بأفراد عائلته.