في ذكرى ميلاد الراحل سمير غانم.. محطات فارقة بحياة «فطوطة»

تمر اليوم ذكرى ميلاد الراحل سمير غانم، الذي توفى بعد صراع مع كورونا عام 2021، كما يُعد هذا العام الثالث الذي يمر على رحيله، ترك صانع البسمة خلال مشواره الفني أعمالاً أثرت في قلوب الجمهور، وذلك من خلال الكوميديا والضحكات التي كان يقدمها خلف شاشات التليفزيون، كما أثر في كثير من المشاهدين، وشيد به العالم العربي بأجمعه واجتمع على حبه.

بدايته الفنية

بدأ سمير غانم حياتة الفنية، من خلال فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، التي تتكون من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكانت فكرتها طرح مجموعة قصص في شكل غنائي ساخر وكوميدي، ما لفت أنظار الجمهور، وجعلهم يتفاعلون معهم، حتى بدأت في الانتشار والتوسع بشكل كبير، ودخولها عالم التمثيل في بطولات سينمائية.

وكان أول الراحلين عن هذه الفرقة الضيف أحمد، ما أدى إلى انتهاء مسيرة الفرقة، لكن ظل سمير غانم يعمل مع جورج سيدهم بعيدا عن المنولوجات، ومن أشهر أعمالهما مسرحية «المتزوجون».

فطوطة

وامتد نجاح سمير غانم إلى جميع الأعمار، حيث استطاع أن يصل إلى قلوب الأطفال، من خلال شخصية كارتونية قدمها في فوازير رمضان تُدعى «فطوطة»، واشتهر بها وتفاعل معها الأطفال بشكل كبير، وأجمعوا على حبه.

انفصاله عن جورج سيدهم

انفصل سمير عن جورج بعد وفاة مدير أعماله، الذي كان يُعد أحد المقربين له، ما جعله يدخل في نوبة حزن شديدة، وبدأ السير في اتجاه مختلف بعض الشيء عن الذي يقدمه، ثم تزوج من الراحلة دلال عبدالعزيز، التي رحلت في العام ذاته بعد صراع مع المرض ذاته، وأنجب منها ابنتين، دنيا وأمل الشهيرة بـ إيمي.

وفاة سمير غانم

توفى الفنان الكبير سمير غانم يوم 5 من شهر مايو عام 2021، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي انتشر في تلك الفترة، حيث أصيب بذلك المرض وعانى من المضاعفات، ما أدى إلى مشاكل في الكلى والتنفس ثم الوفاة.