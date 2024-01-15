ذكرى ميلاد «سمورة».. محطات في حياة الفنان الراحل سمير غانم (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «في ذكرى ميلاده سمورة.. محطات في حياة الفنان الراحل سمير غانم».

أهم رموز الفن في التاريخ

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير غانم، والذي يعد واحدا من أهم رموز الفن في التاريخ المصري والعربي بشكل عام، إذ نجح في رسم البسمة على وجوه كل جمهوره في مختلف الوطن العربي.

رصيد كبير من الأعمال الفنية

الفنان سمير غانم لديه رصيد كبير من الأعمال الفنية، إذ قدم ما يقرب من 160 فيلما و50 مسرحية و80 عملا دراميا للتلفزيون والإذاعة، بخلاف فوازير رمضان التي قدمها قرابة 10 مرات، سواء كبطل أول في الثمانينيات والتسعينيات أو مع مجموعة من نجوم الكوميديا بالستنيات والسبعينيات.

وضمت قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد، والتي صدرت في عام 1996 فيلمين شارك بهما الفنان سمير غانم، هما «خلي بالك من زوزو» و«المذنبون».