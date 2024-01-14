وزارة العمل: تعيين 10 آلاف و579 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص عام 2023

قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن مبادرة حياة كريمة لا توفر فقط خدماتها للمواطنين الأكثر احتياجا، بل كافة المواطنين تقدم لهم الخدمة بشكل كريم، وخاصة الأكثر احتياجا من ذوي الهمم.

تعيين 10 آلاف و579 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص عام 2023

وأضاف «خضر» خلال حوار مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن وزارة العمل قامت بتعيين 10 آلاف و579 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص عام 2023، مشيرا إلى أنه رقم كبير جدا مقارنة بالعشر سنوات السابقة.

توجيه بدمج ذوي الهمم بسوق العمل

وأشار إلى أن ذوي الهمم حصدوا اهتماما متزايدا من وزارة العمل عام 2023، بعد توجيه الرئيس السيسي للوزارة بأحد مؤتمرات قادرين باختلاف بضرورة إدماج ذوي الهمم بسوق العمل.