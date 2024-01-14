تفاصيل إطلاق مشروع «مهني 2030» لتطوير منظومة التدريب المهني

كشف عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، تفاصيل مشروع «مهني 2030»، موضحًا أنه سيتم إطلاقه غدا تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني الذي تعقده الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

المشروع سيشارك فيه عدد كبير من الوزراء وممثلو أصحاب الأعمال والعمال

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، «المشروع سيشارك فيه عدد كبير من الوزراء وممثلو أصحاب الأعمال والعمال، وقال حسن شحاتة وزير العمل إن يجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم في المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».

توجيهات الرئيس السيسي نصت على تنمية مهارات الشباب

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن توجيهات الرئيس السيسي نصت على تنمية مهارات الشباب ودراسة سوق العمل وربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل من خلال التحديات التي يواجهها السوق، مشددًا على أن هذا المشروع هو مشروع العام بالنسبة للوزارة، حيث إن الدولة لديها من الأدوات والآليات والإمكانيات التي تجعلها مؤهلة لتطوير منظومة التدريب المهني.