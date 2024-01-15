استفاد منها 890 ألف مواطن.. «صناع الخير» تقدم خدمات تنموية بـ20 محافظة في 2023

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن نجاحها في تقديم خدمات تنموية مستدامة ومساعدات موسمية استفاد منها 890 ألف مواطن مصري في القرى الأكثر احتياجًا والتجمعات الصحراوية والمناطق الحدودية في 20 محافظة مختلفة خلال عام 2023.

كما شاركت المؤسسة بفاعلية في مبادرة التحالف الوطني «مسافة السكة» لدعم أهالي غزة، من خلال مسئوليتها المجتمعية وضمن جهودها لتحقيق أهداف التحالف، وفقا لما أعلنته في تقرير مفصل، شاملا ما قدمته وأنجزته من أنشطة خلال 2023.

مبادرة كتف في كتف

وساهمت المؤسسة من خلال تقديم خدمات إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا، وتنظيم القوافل الطبية المتكاملة في مجالات محاربة العمى وعدد من التخصصات الطبية الأخرى، وتوفير فرص عمل نوعية للأسر الأكثر احتياجًا من خلال مبادرات «مراكب الرزق»، والتشغيل التجريبي لمركزين جديدين من مراكز «استدامة» لدعم وتأهيل وتدريب المرأة الريفية.

كما شاركت المؤسسة، في كل مبادرات وفعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مدار عام 2023، كونها أحد الكيانات المؤسسة للتحالف، مثل مبادرة «كتف بكتف»، وهي المبادرة الأكبر في توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء الجمهورية، ومبادرة «خيرك سابق».

مساعدات غزة

وفى مجال تقديم المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة، شاركت فى كل قوافل التحالف ضمن مبادرة «مسافة السكة»، بمجمل مساعدات زاد عن 30 شاحنة، بحمولة تجاوزت الـ450، تنوعت بين مساعدات غذائية وطبية وبطاطين وملابس ومياه شرب.

وفي القطاع الطبي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقتصادية، نجحت مؤسسة صناع الخير في تنظيم 193 قافلة طبية متخصصة في مجال محاربة العمى خلال عام 2023، من خلال مبادرة «عنيك في عنينا»، ومبادرة «مصر في عيونا»، وداخل قوافل «ستر وعافية»، التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقدمت هذه القوافل خدمات طبية لـ84 ألف مواطن في 20 محافظة مختلفة، شملت توقيع الكشف الطبي على العيون، وتوزيع الأدوية، وإجراء العمليات الجراحية، وتسليم النظارات الطبية.

وفي مجال دعم المستشفيات الجامعية بأحدث الأجهزة لرفع كفاءتها في مواجهة مخاطر أمراض العيون، قدمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، وبالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، 10 أجهزة جراحات وتشخيص هي الأحدث في مجال أمراض الرمد في العالم.

كما واصلت تنفيذ مبادراتها النوعية، ومنها «لمسة خير» لدعم مرضى الأمراض الجلدية المزمنة، حيث نجحت في رعاية 200 مريض، ومبادرة «نبض حياة» لدعم مرضى القلب غير القادرين، أجرت المؤسسة، 100 عملية قسطرة علاجية، وتركيب الدعامات لـ100 مريض بالمجان.

بالإضافة إلى تقديم الدعم لمرضى القدم السكري، لحمايتهم من البتر، من خلال مبادرة قدم صحيح، وتجهيز 20 غرفة للمبادرة، داخل 20 مستشفى جامعي، وجرى العمل بها بشكل فعلي، ونجحت فى تقديم خدماتها العلاجية والتوعوية لـ5000 مريض، تم فحصهم، وتسليم ما يزيد عن 2000 منهم حقائب الأدوية الشهرية، بواقع حقيقة شهرية لكل مريض لمدة ستة أشهر متتالية، بواقع 12 ألف حقيقة علاجية متوسط تكلفة الحقيقة الواحدة 3.5 ألف جنيه.

وفى مجال التمكين الاجتماعي، نجحت فى إعادة إعمار ورفع كفاءة والبدء في أعمال رفع كفاءة العديد من منازل الأسر الأشد احتياجا في عدد من المحافظات، منها عدد من منازل قرية بلانة بأسوان، فضلا عن بناء ورفع كفاءة مسجدين بالقرية، وإعادة إعمار 48 منزلا بقرية الصفيح بالفيوم، والبدء فى إعادة إعمار 24 منزلا بقرية نجع الجسور مركز الطود بالأقصر، ونجحت في إتمام زفاف 150 عروسة يتيمة، بدعمهن بمساعدات مالية من خلال مبادرة فرحة.

منح دراسية مجانية

وفي جانب اهتمامها بقطاع التعليم، أطلقت مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين للحفاظ على تفوقهم، بمنح دراسية تضمن تسديد مصروفاتهم الدراسية كاملة، ونجحت فى تقديم منح لـ300 طالب من عدد من الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية.

التمكين الاقتصادي

واستكمالا لأنشطتها الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وفى جانب التمكين الاقتصادي، نجحت في توفير مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، تناسب البيئة التي يعيش فيها المستهدفون، وافتتاح مركزين من مراكز مبادرتها الرائدة، استدامة لتأهيل وتدريب السيدات القرويات، مشروعات تنموية صغيرة، عبارة عن مراكب صيد لعدد 400 صياد، من صغار الصيادين بعدد من المحافظات من خلال مبادرتها مراكب الرزق.

ونجحت في إطلاق مبادرة «فطارك غير»، وزعت عبر أيام شهر رمضان المعظم، ما يزيد عن 750 طن مساعدات غذائية، و35 ألف بطانية شتاء عبر مبادرتها صناع الدفا، كذلك أطلقت مبادرتها لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية.