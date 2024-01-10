خدمات طبية من «صناع الخير» والبنك الأهلي لمحاربة العمى في 6 محافظات

نجحت مؤسسة «صناع الخير للتنمية» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والبنك الأهلي المصري وعلى مدار أيام الأسبوع الماضي في تقديم خدمات طبية متكاملة بمجال الحد من مسببات العمي ضمن مبادرة عنيك في عنينا للآلاف من المواطنين في 6 محافظات هي أسوان جنوبًا وقنا والمنيا والفيوم والغربية وصولًا إلى البحيرة شمالًا.

قوافل «عينك في عنيننا»

وأعلن هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صناع الخير»، في بيان، أنَّ قوافل مبادرة عنيك في عنينا لمحاربة مسببات العمى من البنك الأهلي المصري و«صناع الخير» وخلال الأسبوع الماضي جابت عددًا من المحافظات من أقصى جنوب مصر الى شمالها وحرصت على تقديم خدمات طبية متكاملة ذات جودة بالمجان تماما شملت توقيع الكشف الطبي على عيون المواطنين وتقديم الادوية وتشخيص الاحتياج الى نظارات طبية وتسليمها وتشخيص الاحتياج الطبي لإرجاء عمليات طبية وإجراءها.

وأوضح «عبدالفتاح»، أن قوافل «عنيك في عنينا» نظمت المرحلة الأولى من قوافلها والتي تشمل توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية واستفاد منها في أقصى شمال مصر في محافظة البحيرة أهالي قرية الكنايس مركز كفر الدوار محافظه البحيرة، إذ تمّ توقيع الكشف على عيون 450 مواطنًا وتوزيع قطرات علاجية على 206 أشخاص، كما تمّ تشخيص احتياج 204 لنظارات طبية و83 لعمليات جراحية.

توزيع نظارات وإجراء عمليات عيون

وتابع «عبدالفتاح»: «تواصلت خدمات قوافل «عنيك في عنينا» من صناع الخير والبنك الأهلي المصري في قرية الكوم الأحمر مركز فرشوط بقنا، إذ تمّ توقيع الكشف على عيون 652 مواطنًا وتوزيع قطرات علاجية على 315 شخصًا، كما تمّ تشخيص احتياج 309 لنظارات طبية، و111 لعمليات جراحية، كما استكملت قوافل «عنيك في عنينا» من صناع الخير والبنك الأهلي المصري مراحل تسليم النظارات الطبية في قرية البصيلية مركز إدفو بأسوان، إذ تمّ تسليم 232 نظارة طبية لمستفيدين من أهالي القرية، كما تمّ توزيع 168 نظارة طبية على أهالي قرية «الأبقعين» مركز حوش عيسى بالبحيرة.

وأشار إلى أنَّه في الغربية وتحديدًا داخل قرية شبرا مناص بقطور، تمّ توزيع 211 نظارة طبية على المستفيدين من أهالي القرية والقرى المجاورة وتمّ توزيع النظارات على الأهالي، ممن تمّ توقيع الكشف عليهم وتم تشخيص احتياجهم لنظارات طبية في المرحلة الأولى من القوافل التي تمّ تنظيمها بقراهم مؤخرًا.

وأضاف «عبدالفتاح»، أنَّه في مجال استكمال خدمات قوافل «عنيك في عنينا» في مجال إجراء العمليات الجراحية تمّ إجراء 40 عملية جراحة عيون مختلفة لـ40 مواطن من أهالي قرية العزيزية مركز طامية بمحافظة الفيوم تنوعت بين إزالة مياه بيضاء وظفرة وجسم زجاجي كما تم اجراء 17 عملية جراحة عيون لاهالي قرية السنبلاوين مركز أبوقرقاص بالمنيا ممن تم توقيع الكشف عليهم في القافلة التي تم تنظيمها بقريتهم مؤخرا وتنوعت العمليات الجراحية بين مياه بيضاء وزرع عدسة وتثبيت عدسة وجسم زجاجي وكيس دهني تحت مخدر.

واختتم أنَّ التعاون بين البنك الأهلي وصناع الخير مستمر في الفترات المقبلة لمواصلة تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة في مجال محاربة العمى لأكبر عدد ممكن من أهالي قرى مبادرة حياة كريمة وكل القرى الأشد احتياجًا في أنحاء الجمهورية.