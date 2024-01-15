جورج كلوني عن إخراج فيلم «The Boys in the Boat»: تجربة ممتعة

كشف النجم جورج كلوني عن استمتاعه الشديد بجلوسه على مقعد المخرج في أحدث أفلامه «The Boys in the Boat» المعروض حاليا في دور العرض السينمائي حول العالم، والذي يقدم من خلاله قصة صعود فريق التجديف بجامعة واشنطن في ثلاثينيات القرن العشرين أثناء فترة الكساد الكبير التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، حتى فوزهم بالميدالية الذهبية في أولمبياد برلين عام 1936.

وقال جورج كلوني إن الإخراج أكثر متعة من التمثيل، على حد تعبيره، قائلا: «يكون لديك المزيد من السيطرة، أستطيع أن أقودهم ولا يتعين علي أن أتعلم التجديف»، متابعا: «الإخراج ممتع، من الممتع أن تأتي في الصباح ومن الممتع أن تكتب سيناريو ثم تطلب من شخص ما أن يبني موقعًا تخيلته وكتبته»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأضاف «كلوني»، «عندما تكبر، تحتاج إلى القيام بأشياء أخرى، لا يمكنك أن تفعل شيئا واحدا فقط، أنا محظوظ لأنني أبلغ من العمر 62 عامًا، وأتمكن من القيام بالأشياء التي أحبها، ولكن الكثير من الناس لا يفهمون ذلك».

«Wolfs» يجمع جورج كلوني وبراد بيت من جديد

وأبدى مخرج فيلم «The Boys in the Boat» سعادته بالتعاون مع فريق التمثيل الذي يضم عدد من الأبطال الشباب منهم كالوم تورنر وجويل إدجيرتون وبيتر جينيس، قائلا: «أريد العمل مع الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا هناك ويحبون ما يفعلونه لأنه يستغرق ساعات طويلة وشاقة، نحن لا نشكو لكننا نقضي ساعات طويلة ويكون هناك الكثير من العمل، ولذا يجب على الناس أن يستمتعوا بما يفعلونه، لأنني لا أريد حقًا أن أكون مع أشخاص لا يريدون الخروج من غرف ملابسهم».

وعن التمثيل، أوضح الممثل الحاصل على جائزتي أوسكار، «مازلت أحب التمثيل واستمتع به»، وتابع مازحا: «لقد قمت للتو بتصوير فيلم مع براد بيت، إنه ممثل صاعد»، وذلك في إشارة في فيلم الحركة «Wolfs» المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال العام 2024.