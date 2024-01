نجوم على مقعد الإخراج.. من جوني ديب إلى جورج كلوني

ترك عدد من الفنانين مواقعهم أمام الكاميرا وانتقلوا خلفها ليقدموا للجمهور تجارب سينمائية مختلفة، كان آخرهم النجم جوني ديب الذي أنهى تصوير أحدث أفلامه بعنوان «Modi»، ويعود به إلى مقعد الإخراج بعد ما يقرب من 25 عاما منذ آخر أعماله الإخراجية «The Brave» عام 1997.

ويتناول فيلم Modi جزءا من السيرة الذاتية للفنان الإيطالي الشهير أميديو موديلياني، ويلقي الضوء على 48 ساعة في حياة الفنان الإيطالي خلال فترة وجوده في باريس عام 1916، وهو الفيلم المقرر طرحه في السينمات خلال 2024، وهو من بطولة الإيطالي ريكاردو سكامارشيو، وفقا لموقع «فارايتي».

فيلم كلينت إيستوود

بينما يواصل الممثل البالغ من العمر 93 عاما كلينت إيستوود، تصوير أحدث أعماله الإخراجية في مدينة أتلانتا الأمريكية، بعنوان «Juror No. 2»، وهو الفيلم الـ 46 من مسيرته الإخراجية.

«The Boys in the Boat» لـ جورج كلوني يحقق 24 مليون دولار في أسبوع

وشهدت الأيام الماضية طرح أحدث الأعمال الإخراجية للنجم جورج كلوني بعنوان The Boys in the Boat، والذي يندرج أيضا تحت تصنيف أفلام السير الذاتية، حيث يتناول الفيلم المأخوذ عن رواية حقيقة للكاتب دانييل جيمس براون، عن نجاح فريق جامعة واشنطن في تمثيل الولايات المتحدة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في برلين عام 1936، وحقق الفيلم إيرادات وصلت لـ 24 مليون دولار في السينمات الأمريكية خلال أسبوع.

فيلم برادلي كوبر

في الوقت الذى اكتفى فيه جوني ديب وجورج كلوني بالوقوف خلف الكاميرا فقط، قدم برادلي كوبر دور البطولة في ثاني تجاربه الإخراجية في فيلم «Maestro»، الذي يتناول السيرة الذاتية للموسيقار ليونارد بيرنشتاين.

ويؤرخ الفيلم قصة الحب التي استمرت مدى الحياة بين ليونارد بيرنشتاين وزوجته الممثلة فيليسيا مونتيليجري، وعرض الفيلم للمرة الأولى في المسابقة الرسمية بالدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، وحقق إيرادات بلغت 337 ألف دولار في السينمات حول العالم، قبل طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية.