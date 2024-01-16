محافظ الدقهلية يبحث وضع آليات لمنع توصيل المرافق للمباني المخالفة

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعًا أمس مع روساء قطاعات المرافق، في إطار تنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

التعامل مع إزالة التعديات بالدقهلية

وأشار «مختار» إلى أنه جرى وضع آليات لمنع توصيل المرافق في محافظة الدقهلية لأية مباني تقام بالتعدي على الأراضي الزراعية والأدوار المخالفة بالعمارات القائمة، لأن التعديات تمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة المصرية.

وأضاف أنه جرى العمل في ملف التعديات بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها في إطار الموجة 22 لإزالة التعديات.

وأشار إلى أن المرافق التي يُمنع توصيلها هي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والاتصالات لأي مباني أو عقارات جرى إقامتها على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون، والعقارات القائمة وإضافة أدوار تقرر عدم توصيل المرافق لهذه الأدوار إلا بناء على الترخيص الذي يصدر من الوحدة المحلية بشأنه.