«بيطري البحيرة»: علاج أكثر من 37 ألف رأس ماشية خلال أسبوع (صور)

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة خلال الأسبوع المنتهي في 11 يناير 2024، عن علاج 37819 حيوانا في مختلف التخصصات، وبلغ عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين قافلتين بإجمالي 700 حيوان معالج.

التحصين ضد الحمى القلاعية في البحيرة

كما تم الاشتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمركزي التحرير وأبو حمص، تم خلالهما علاج 500 طفيليات خارجية، و200 طفيليات داخلية.

كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشية خلال الحملة القومية للتحصين والتى بدأت 19 نوفمبر 2023 ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، 15596 رأس خلال أسبوع، إضافة إلى تحصين 225 أبقار ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 161 رأس بلقاح جدري الأغنام، إضافة إلى تحصين 1318 من الأبقار بلقاح حمى الثلاث أيام، وذلك بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة.

كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور 3750 طائرا، وتم إصدار 420 تصريحا لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية، وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.