ضبط أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق خلال حملة في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، لضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومراقبة المحال التجارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملة التموينية بمركز حوش عيسى، عن ضبط 50 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله في الأسواق قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغير وجه حق لإعادة بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط 100 كيس سكر مجهول المصدر داخل أحد مخازن المواد الغذائية، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.

حملات تموينية في البحيرة

تأتي الحملات التموينية ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إذ شددت على متابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع.

يشار أن مدينة دمنهور شهدت أمس تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المخابز البلدية والمحال التجارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شهدت أيضا مدينة كوم حمادة تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 5 محاضر لعدد من المحال لعرض منتجات منتهية الصلاحية وتم التحفظ عليها وتحرير المحاضر.