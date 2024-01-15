أسوان تحتفل بعيدها القومي بافتتاح 41 مشروعا تنمويا.. منها مكتبة مصر

أوقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء مجدي سالم، مدير المحافظة، الشعلة أمام رمز الصداقة المصرية الروسية بالسد العالي، وذلك احتفالا بالعيد القومي الـ53 للمحافظة، الذي يواكب الذكرى السنوية لافتتاح السد العالي في 15 يناير 1971.

ووضع المحافظ ومدير الأمن إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في حديقة بلازا درة النيل، بحضور العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية في محافظة أسوان.

الاحتفالات تقتصر على إيقاد الشعلة

وكان محافظ أسوان قرر إلغاء جميع فعاليات الاحتفال بعيد أسوان القومي، وتقليصها إلى إيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة، وهذه الخطوة استجابةً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بترشيد الإنفاق والاستهلاك.

وفي إطار الاحتفال بعيد أسوان القومي، سيتم افتتاح عديد من المشروعات المهمة داخل المحافظة، من بينها مكتبة مصر العامة في أسوان ومشروع ممشى أهل مصر.