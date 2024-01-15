«بيطري الشرقية»: تحصين 10 آلاف رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، فحص 5536 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، و4664 رأس ماشية ضد مرض السل البقري.

تحصين 10 آلاف رأس ماشية

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات، قامت خلال شهر ديسمبر الماضى بإجراء الفحص لـ5536 رأس ماشية ضد البروسيلا، وفحص 4664 رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لإكتشاف أى حالات مصابة بالسل أو البروسيلا وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان، وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، ومؤكداً إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وشدد «متولي» على توفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية، لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.