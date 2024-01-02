«الزراعة»: تحصين 137 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 126 من إصدار «الزراعة في مصر» بالإنفوجراف والفيديو، أوضح جهود وأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 26 ديسمبر وحتى 1 يناير الجاري.

وأطلقت مديرية الطب البيطري في الجيزة، قافلتين بيطريتين بنواحي العياط والوراق، وتم الرش والتجريع وتقديم العلاج لـ2893 رأس ماشية، وعقد ندوة إرشادية للأمراض المشتركة وأهمية التحصين.

وشنّت المديرية حملاتها الرقابية على الأسواق، حيث تجرى ضبط 4 أطنان و968 كيلوجراما لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، وتحصين 136 ألفت و610 رؤوس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

ونظمت مديرية الزراعة في القليوبية، ندوة إرشادية حول النخيل، حيث تناولت الندوة الأمراض التي تصيب النخيل وخصوصا سوسة النخيل وطرق المقاومة والعلاج.

وواصلت مديرية الزراعة في المنوفية، المرور على الزراعات والحقول الإرشادية بجميع المراكز للاطمئنان على الزراعات الشتوية خاصة القمح، وتوعية المزارعين بإزالة الحشائش واكتشاف أي إصابات حشرية والرش بالمبيدات الموصي بها من قبل الوزارة، وإزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، والمرور على 41 محل أعلاف، و45 مركز تجميع، و6 مصانع أعلاف.

وأطلقت مديرية الطب البيطري في كفرالشيخ، قافلة بيطرية بقرية الصافية مركز دسوق، لخدمة المربيين بالمجان.

كما أطلقت مديرية الطب البيطري في الشرقية، بالتعاون مع جامعة الزقازيق قافلة بيطرية مجانية بمركز أبو حماد، وجرى رش 250 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 200 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وتم عمل مسح تناسلي بالكشف بالسونار.

وجرى عقد ندوتين و عدد من اللقاءات الإرشادية لتوعية المربين، وتحصين 578 ألفا و653 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم 11711 راس ماشية بالأسواق والقرى.

وواصلت مديرية الزراعة في الإسكندرية، المرور على الزراعات وفحصها، وجرى إزالة 12 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، والمرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحديقة الحيوان وتم رش 25 نخلة ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.

كما واصلت مديرية الزراعة في بورسعيد، المرور لمتابعة الزراعات الشتوية بجنوب بورسعيد، وجرى عقد ندوة إرشادية لمزارعي القمح، وعقد مدرسة حقلية لمحصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح، وتابعت لجنة المكافحة تنفيذ خطة المكافحة الحقلية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات الشتوية، خاصة البطاطس والقمح، كما تم المرور على الجمعيات الزراعية لضبط العمل بها ومراجعة أرصدة الأسمدة واجراءات الصرف للمزارعين.

وعقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لعرض ما تم انجازه من أعمال خلال الأسبوع الماضي، كما تم المشاركة في مبادرة حياة كريمة و100 مليون شجرة والتي تم تنفيذها بمشاركة عدد من القيادات والمسؤولين، كما تم مواصلة متابعة توفير الأسمدة للمزارعين.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير قافلتين بيطريتين بمركزي سنورس وطامية، حيث تم علاج حوالي 1713 رأس ماشيه ما بين ابقار وجاموس واغنام وماعز بالمجان.