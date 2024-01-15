«حياة كريمة»: إنجاز 95% من مشروعات قرية القاوية في سوهاج

تابعت المهندسة هويدة الشافعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بقرية القاوية والعمل على إزالة المعوقات تمهيدا لتسليم القرية، وافتتاح المشروعات، حيث تم إنجاز المشروعات بنسبة تجاوزت 95%.

مشروعات حياة كريمة بالقاوية

قالت الشافعي، لـ«الوطن»، إنّه تم تجهيز طرق قرية القاويه وتمهيدها وتسويتها بالتربة، لتسهيل حركة المرور للمواطنين كما تم متابعة أعمال التجميل بمدخل المرور من الناحية الغربية، ومتابعة أعمال توصيل خط المياه بداية من مدخل كوم العرب القبلي وحتى المدخل البحري، كما تم متابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار بطريق أسيوط سوهاج ومتابعة المكاتب الإدارية والهيئات بالقرية.

المرحلة الأولى لحياة كريمة

وأشرف على متابعة المشروعات محمد عبد النعيم رئيس قسم المنتزهات بالوحدة و محمد كمال مكي مسؤول قسم النظافة بالوحدة، وصالح عبدالباسط رئيس مجلس قروي المدمر.

وأوضحت الشافعي أنّ العمل بالمشروعات سيظل قائما لحين تسليم مشروعات حياة كريمة بمرحلتها الأولى جميعها وبدء العمل بها لخدمة المواطنين.