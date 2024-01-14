إزالة 5 مخالفات بناء في سوهاج وتحرير محاضر للمخالفين

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، حملات مكثفة على الوحدات المحلية والمجالس القروية التابعة لها، استهدفت إزالة المباني المخالفة، والمقامة على الأراضي الزراعية.

إزالة 5 مبان مخالفة بسوهاج

ونفذت الحملة 3 قرارات إزالة لمبان بقرية المدمر، وإزالة فورية خارج الحيز العمراني بقريتي الواقات والسلام.

فيما قامت الوحدة المحلية لقرية سلامون بحملة إزالة فورية بناحية قرية الشوكا بمساحة 200 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وجرى التصدي لمحاولة عمل سقف خرسانة بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بنجع الجزيرة بقرية الحما بمساحة 100 متر، وتم فك الشدة الخشبية وإنزال الخشب واتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرير محاضر للمخالفين لقانون البناء في سوهاج

وقالت هويدة الشافعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن الوحدة تجري بصفة دائمة متابعة للقرى والنجوع التابعة لها، لإزالة المبان المخالفة فور رصدها بواسطة فرق الرصد المكاني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.