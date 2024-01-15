فريق طبي بـ«جامعي سوهاج» يستخرج «سيخ حديدي» اخترق رقبة عامل

نجح فريق طبي في وحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفى سوهاج الجامعي القديم، من إنقاذ عامل معماري، اخترق رقبته «سيخ حديدي» طوله 50 سنتيمترا وخرج من الجهة الأخرى، عقب سقوطه من مكان مرتفع.

إنقاذ الشاب بجامعة سوهاج

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن وحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفى الجامعي من الوحدات المتميزة في صعيد مصر، ومن الوحدات المهمة التي تستقبل بصفة يومية حالات بالغة الخطورة، مشيداً بدور الفريق الطبي في إنقاذ الأرواح والتخفيف عن آلام المرضي والمصابين في كل أرجاء صعيد مصر، مضيفاً ان الحالة تماثلت للشفاء التام وتم خروجه من المستشفي بحالة صحية جيدة.

جسم معدني اخترق رقبة عامل

وقال الدكتور أحمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، إن قسم استقبال الجراحة العامة استقبل المصاب «م.م»، 23 عاما، وفي رقبته جسم معدني «سيخ حديد» طوله 50 سنتمير تقريبا، مخترقاً الرقبة دخولاً وخروجاً، فتم تشكيل الفريق الطبي الذي تعامل مع الحالة ودخوله العمليات بشكل عاجل.

ومن جانبه، قال الدكتور كمال الشرقاوي رئيس القسم، إنه تم التعامل سريعاً مع المصاب، حيث أجريت له كل الإسعافات الأولية والأشاعات اللازمة قبل دخوله غرفة العمليات، موضحاً استخراج الجسم المعدني من الرقبة والتعامل مع النزيف وأنسجة الرقبة المتأثرة وخروج المصاب من العمليات بصحة جيدة.

إجراء جراحة عاجلة

وذكر الدكتور أحمد جابر رئيس الوحدة، أنه عقب معاينة الحالة تقرر على الفور تشكيل فريق عمل ضم كلاً من الدكتور أحمد جابر رئيس الوحدة، والدكتور إسلام عامر أستاذ مساعد جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمود صبحي مدرس مساعد الوجه والفكين، والدكتور محمود فهمي المعيد بالقسم، وأحمد عامر نائب القسم.