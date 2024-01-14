خريطة قطع الكهرباء في سوهاج لمدة 4 ساعات للصيانة غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، قطع الكهرباء غدًا الاثنين لمدة 4 ساعات، لإجراء الصيانة الدورية على أن يعود التيار في تمام الساعة الثانية ظهرًا بعد انتهاء الأعمال المقررة.

وحددت الوحدة المحلية، مواعيد قطع الكهرباء غدًا في سوهاج وأمان فصل التيار الكهربائي، مقدمة عدة نصائح للمواطنين بأماكن انقطاع التيار وفقًا لهندسة كهرباء أخميم.

أماكن قطع الكهرباء في سوهاج غدا

وتنشر «الوطن» تفاصيل قطع الكهرباء في سوهاج، غدًا الاثنين، وفقا لإشارة هندسة كهرباء أخميم.

أوضحت هندسة كهرباء أخميم، في بيان، أنه سيجري فصل التيار الكهربائي، غدًا الاثنين، من الساعة 10 صباحًا لمدة 4 ساعات، على أن يكون موعد عودة التيار في نفس اليوم عقب انتهاء الصيانة الساعة 2 ظهرًا.

وأضافت أن سبب قطع الكهرباء في سوهاج يرجع إلى إجراء الصيانة الدورية على مغذى مبارك رقم 2، على أن تكون المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء، هي، قرية الديابات، وقرية الحواويش، والأماكن والتابعة لهما.

نصائح للموانين بقطع الكهرباء

وناشدت هندسة كهرباء أخميم المواطنين، بتوفير مغذي بديل فترة الانقطاع، خاصة المحال الخدمية والخابز والمستشفيات والمدارس والبريد، وقضاء احتياجاتهم بخلاف مواعيد فصل التيار الكهربائي غدًا.