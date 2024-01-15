«آي صاغة»: استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 3285 جنيها

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل جاذبية الملاذ الآمن نتيجة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وتجدد الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 21

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 3285 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات، لتسجل 2053 دولارًا، كما سجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3754 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2816 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2190 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 26280 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنسبة 0.9% وبقيمة 30 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى 3310 جنيهات، واختتم التعاملات مساء أمس السبت عند مستوى 3280 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية العالمية بنسبة 0.2% ، وبقيمة 4 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 20495 دولارًا.

وفي سياق متصل، زادت توقعات الأسواق بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لسياسة التشديد النقدي، وبدء خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع مارس المقبل.