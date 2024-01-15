بالأسماء.. «الأوقاف» تعتمد 95 مقيما للشعائر بنظام المكافأة في المحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، اعتماد 95 مقيما للشعائر بنظام المكافأة من خطباء المكافأة، في مختلف المحافظات من ضمنها الدقهلية وكفر الشيخ والشرقية.

اعتماد 95 مقيم للشعائر بنظام المكافأة

وأضافت وزارة الأوقاف، أنه جرى نشر أسماء الناجحين من المتقدمين لمسابقة أوائل الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر لإقامة الشعائر 2024، إلى جانب أدائهم خطبة الجمعة بالمكافأة، وهم: