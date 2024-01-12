وزارة الأوقاف تفتتح 31 مسجدا في المحافظات اليوم.. «لإعمار بيوت الله»

أعلنت مديريات الأوقاف في 14 محافظة افتتاح 31 مسجدًا اليوم الجمعة في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل، بينها 25 مسجدًا جديدًا أو جرى إحلاله وتجديده، و 6 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ يناير 2023 وحتى تاريخه 495 مسجدًا، منها 382 بينها 113 مسجدا جرى تطويرها. وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الآن 11517 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و790 مليون جنيه.

خريطة المساجد الجديدة بالمحافظات

وتنشر «الوطن» وفقا لمديريات الأوقاف بالمحافظات خريطة المساجد الجديدة والصيانة التي سيتم افتتاحها اليوم كالتالي:

مساجد الإحلال والتجديد

- مسجد التقوى بالشواولة بالمنشأة بمديرية أوقاف سوهاج.

- مسجد النور المحمدي بآبار الملك بأخميم بمديرية أوقاف سوهاج.

- مسجد راتب باشا بالنغاميش بدار السلام بمديرية أوقاف سوهاج.

- مسجد الكحيل القديم بكفر البطيخ مديرية أوقاف دمياط.

- مسجد المرسي محمد إبراهيم بكفر شبرا قلوج بزفتى بمديرية أوقاف الغربية.

- مسجد مجلس مدينة بسيون بمديرية أوقاف الغربية.

- مسجد الشرشابي بصناديد بطنطا بمديرية أوقاف الغربية.

- مسجد خاتم المرسلين بعزبة سندس ببني مزار بمديرية أوقاف المنيا.

- مسجد الصالحية القبلي بالصالحية بقرية عبد الله بالعدوة بمديرية أوقاف المنيا.

- مسجد الرحمة بصفط الشرقية بمديرية أوقاف الشرقية.

- مسجد العتيق بكفر الرجالات بطوخ بمديرية أوقاف القليوبية.

- مسجد الصحابة بقرية المناوي بفايد بمديرية أوقاف الإسماعيلية.

- مسجد الرحمن بأم مشاق بقرية الشروق بالقصاصين الجديدة مديرية أوقاف الإسماعيلية.

- مسجد القدس بطما فيوم بإهناسيا بمديرية أوقاف بنى سويف.

- المسجد الكبير بقرية بني زايد بناصر بمديرية أوقاف بنى سويف.

- مسجد عباد الرحمن ببريك المصري ببطورس بمركز أبو حمص بمديرية أوقاف البحيرة.

- مسجد نور الإسلام بالقظة الشرقية ببطورس بمركز أبو حمص بمديرية أوقاف البحيرة.

- مسجد عطية أبو ماضي بالفوايد بمركز الستاموني بمديرية أوقاف الدقهلية.

- مسجد الشهداء بعزبة بدران بجزيرة بهيج بأبنوب مديرية أوقاف أسيوط.

- مسجد عزبة محمود بالدرب بهو بمركز نجع حمادي مديرية أوقاف قنا.

- مسجد كورنيش النيل بطامية بمديرية أوقاف الفيوم.

- مسجد الرحمة بشكشوك بإبشواي بمديرية أوقاف الفيوم.

- مسجد الرحمة «حمودة مسعود إبراهيم» بساويرس مدينة الجمال بطامية بمديرية أوقاف الفيوم.

- مسجد أبو بكر الصديق بذكي ويصا بسنورس بمديرية أوقاف الفيوم.

- مسجد العتيق بكحك بحري بالشواشنة بمديرية أوقاف الفيوم.

مساجد الصيانة

- مسجد الشيخ عامر بنجع العرب بالغريزات بغرب المراغة بمديرية أوقاف سوهاج.

- مسجد آل طياح بالعركي بفرشوط بمديرية أوقاف قنا .

- مسجد السلام بنجع الزهرة بالعركي بفرشوط بمديرية أوقاف قنا.

- مسجد الإيمان بالله بالدير الشرقي بمركز قنا بمديرية أوقاف قنا.

- مسجد الهدى بالمحروسة بمركز قنا بمديرية أوقاف كفر قنا

- مسجد الكبير بالقصابي سيدي سالم بمديرية أوقاف كفر الشيخ.