ضوابط الحصول على القرض الحسن من وزارة الأوقاف.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة الأوقاف شروط الحصول على القرض الحسن سواء للعاملين في الوزارة أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد أن جرى رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض الحسن دون أي فوائد أو مصروفات إدارية للعاملين بالأوقاف من 15 إلى 20 ألف جنيه، ولغير العاملين بالأوقاف ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على القرض الحسن من 10 إلى 15 ألف جنيه.

وجاءت شروط وزارة الأوقاف للحصول على القرض الحسن من أهمها ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر، ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده، وأن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من 3 سنوات.

شروط الحصول على القرض الحسن من وزارة الأوقاف

وحول طريقة خصم القرض من الراتب، أكدت وزارة الأوقاف أن يتم خصم مبلغ 300 جنيه شهريًا على 50 شهرًا ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه، وألا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد، وعدم إخلاء طرف المقترض لأي سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقي من القرض

أما العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام فيصرفون مبلغ القرض بحسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى 15 آلاف جنيه، وتخصم بواقع 300 جنيه شهرياً، وأن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض 3 سنوات عند نشر الإعلان.

يجب ألا تقل مدة طالب القرض عن 15 سنة خدمة

وأكّدت أنَّه يجب ألا تقل مدة طالب القرض عن 15 سنة خدمة فعلية متصلة، وفقاً للقانون المنظم، وألا يجمع بين القرض وأي قرض مصرفي آخر أو مدين بفيزا مشتريات، كما لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد، مع إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.