رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نقل بيومي فؤاد إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة

كتب:

نورهان نصرالله
02:37 م | الإثنين 15 يناير 2024
الفنان بيومي فؤاد قبل نقله إلى المستشفى

الفنان بيومي فؤاد قبل نقله إلى المستشفى

أعلن محمد بيومي، نجل الفنان بيومي فؤاد إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حيث نشر «محمد» صورة لوالده على جهاز الأكسجين داخل أحد المستشفيات.

نشاط فني لـ بيومي فؤاد قبل نقله إلى المستشفى

وقبل نقله إلى المستشفى، شهد الفنان بيومي فؤاد حالة من النشاط الفني، حيث شارك في بطولة أكثر من فيلم بينها «الحريفة» الذي يتصدر إيرادات شباك التذاكر، إضافة إلى مشاركته في فيلم «الإسكندراني» مع الفنان أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف.

كما يشارك في بطولة فيلم «أنا وابن خالتي» مع الفنان أشرف عبد الباقي وإخراج أحمد صالح، ويستعد لطرح فيلم «أصل الحكاية» في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، والذي يجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم.

اقرأ المزيد:

عبدالله غلوش لـ«ملعب الفن»: «أنا وابن خالتي» ظُلم بسبب بيومي فؤاد

نبيل الحلفاوي تعليقا على بيومي فؤاد: الأجيال السابقة كانوا أكثر اعتزازا بفنهم

أبطال فيلم «اللعب مع العيال» يستأنفون التصوير بعد عودة بيومي فؤاد

انتهاء تصوير فيلم «أنا وابن خالتي» لـ بيومي فؤاد وسيد رجب
بقلم نورهان نصرالله