نقل بيومي فؤاد إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة

أعلن محمد بيومي، نجل الفنان بيومي فؤاد إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حيث نشر «محمد» صورة لوالده على جهاز الأكسجين داخل أحد المستشفيات.

نشاط فني لـ بيومي فؤاد قبل نقله إلى المستشفى

وقبل نقله إلى المستشفى، شهد الفنان بيومي فؤاد حالة من النشاط الفني، حيث شارك في بطولة أكثر من فيلم بينها «الحريفة» الذي يتصدر إيرادات شباك التذاكر، إضافة إلى مشاركته في فيلم «الإسكندراني» مع الفنان أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف.

كما يشارك في بطولة فيلم «أنا وابن خالتي» مع الفنان أشرف عبد الباقي وإخراج أحمد صالح، ويستعد لطرح فيلم «أصل الحكاية» في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، والذي يجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم.