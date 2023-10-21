أبطال فيلم «اللعب مع العيال» يستأنفون التصوير بعد عودة بيومي فؤاد

عاد أبطال وصناع فيلم «اللعب مع العيال» إلى لوكيشن التصوير بعد توقف دام لفترة قصيرة، تمهيدا لإنهاء التصوير وطرح الفيلم قريبا في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ توقف التصوير كان بسبب انشغال الفنان بيومي فؤاد بتصوير فيلم «الإسكندراني» مع خالد يوسف.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

يشارك في بطولة فيلم اللعب مع العيال، عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم محمد إمام، بيومي فؤاد، ويزو، باسم سمرة، أسماء جلال، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ، ويطلب نقله إلى إحدى المدارس في الصحراء، وتجمعه قصة حب مع أسماء جلال، بينما تدور أحداث العمل في إطار كوميدي لايت.

ويجري تصوير الفيلم في أكثر من مدينة، أبرزها الغردقة ونوبيع وواحة سيوة، وبعض المشاهد يتم تصويرها في القاهرة.