محافظ الشرقية يكافئ 50 موظفا ويوقع جزاءات على 2888 آخرين خلال 2023

قالت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدث الرسمي باسم محافظة الشرقية، أن المحافظ الدكتور ممدوح غراب قام خلال جولاته المفاجئة بنطاق المحافظة خلال عام 2023 بإثابة وصرف مكافأة مالية لـ50 من العاملين بالوحدات المحلية والمدارس لتقديمهم خدمات متميزة للمواطنين والطلاب والتزامهم بتوقيتات العمل الرسمية.

محافظ الشرقية ينهي تكليف 191 موظفا

كما قام محافظ الشرقية خلال جولاتة المفاجئة بإنهاء تكليف 191 موظفا من شاغلى الوظائف القيادية والإشرافية بالمراكز والمدن والأحياء (رئيس مركز - نائب رئيس مركز - سكرتير مركز - رئيس وحدة محلية - سكرتير وحدة محلية)، فضلاً عن توقيع الجزاء على 2888 موظفا من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية والصحية المختلفة، لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك خلال الجولات المُفاجئه على المنشآت الخدمية والصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن محافظ الشرقية شدد على رؤساء مراكز المدن والأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم، واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسؤول.

2233 جولة لمتابعة تنفيذ المشروعات والخدمات

وأكدت المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية ، أن محافظ الشرقية منذ اليوم الأول لتوليه مسؤولية المحافظة وهو يهتم بالجولات والزيارات الميدانية ليتابع بنفسه كل المشروعات التنموية والخدمية التي تقام على أرض المحافظة، حيث أجرى 2233 جولة ميدانية صباحية ومسائية، تفقد خلالها المستشفيات والوحدات الصحية للإطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ومدى توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى.