محافظ الشرقية: تقنين أوضاع مكامير الفحم وإقامة منطقة مجمعة في الحسينية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، خلال لقائه اليوم بأصحاب المكامير، أهمية توفيق أوضاع أصحاب مكامير الفحم التقليدية وتشغيلها طبقاً للنماذج البيئية المعتمدة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، ولضمان الإستقرار المادي والأسري للعاملين بها والدخول تحت مظلة الدولة والقانون.

إعداد حصر دقيق على الطبيعة لمكامير الفحم

وكلّف محافظ الشرقية مدير إدارة شؤون البيئة بإعداد حصر دقيق على الطبيعة لمكامير الفحم داخل نطاق المحافظة، ليقوم أصحابها بالبدء في إجراءات الترخيص وتقنين الأوضاع والاستفادة من عمليات تطوير المكامير بأفران صديقة للبيئة تتوافر فيها كل الاشتراطات البيئية، من خلال توفير التمويل اللازم بقروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الإستفادة من نماذج الأفران المطورة لتطوير مكامير الفحم

وأكد المحافظ أهمية الإستفادة من نماذج الأفران المطورة لتطوير مكامير الفحم لتقليل التلوث والحفاظ على التربة والمسطحات المائية، مشيراً إلى أنها وسيلة متطورة تحمي العاملين بها وتقيهم الدخان والأبخرة والأمراض قائلاً لست ضد أي نشاط يخلق فرص عمل ويُدر دخلاً لأصحابه.

وخلال الإجتماع أمهل المحافظ أصحاب المكامير مهلة 3 شهور لقيامهم بالتقدم بالأوراق التي تثبت جديتهم في توفيق الأوضاع، كما كشف المحافظ عن إمكانية توفير قطعة أرض على مساحة 105 فدان بمركز الحسينية لإقامة منطقة مجمعة للمكامير.