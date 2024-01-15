محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة السيارات في نفق عرابي ويوجه برصف الشوارع

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية بشارع فاروق بمدينة الزقازيق، لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع الإشغالات من الشارع وتهيئته أمام حركة السيارات القادمة من نفق عرابي، وتوفير عبور آمن للمواطنين.

تشغيل نفق عرابي وانتظام الحركة المرورية

وتابع المحافظ تشغيل نفق عرابي وانتظام الحركة المرورية به بعد افتتاحه رسمياً ليربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق، ويُسهم في فك الإختناقات المرورية وخاصة أوقات الذروة، مشدداً على ضرورة إستمرار أعمال النقطة الثابتة المتمركزة بمحيط ميدان المحطة والمُشكلة من رئاسة حي أول وشرطة المرافق والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

وتفقد محافظ الشرقية منطقة شوارع فاروق، وعددا من الشوارع الفرعية والجانبية ليصدر تعليماته لرئيس حي أول بالبدء فوراً في تطويرها ورصفها ببلاط الإنترلوك، مع مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي، وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها.